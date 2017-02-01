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Шведский полузащитник Ким Шельстрем больше не является футболистом Кузнечиков.

Пресс-служба клуба объявила о том, что с Шельстремом расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Отметим, что договор действовал до конца следующего сезона.

Это означает, что 34-летний швед теперь может свободно перейти в любой клуб на правах свободного агента. Есть информация, что Ким хочет завершить карьеру на родине.

В текущем сезоне Шельстрем сыграл 21 матч во всех турнирах.

Ранее он выступал за Хекен, Юргорден, Ренн, Лион, Спартак и Арсенал. За сборную Швеции он отыграл 131 матч (4-й результат в истории) и забил 16 голов.