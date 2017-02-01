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Полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич поделился своими эмоциями после перехода в бельгийский клуб.

30 января Лучкевич официально перебрался из Днепра в Стандард.

"Стандард — это один из сильнейших клубов Бельгии. Есть очень много известных игроков, которые здесь выросли как футболисты и которым Стандард проложил дорогу в будущее. То есть это хороший трамплин", — начал Лучкевич.

"В первую очередь, я хотел в Европу, и тут узнал, что мной интересуется Стандард. Они делали это давно, и сейчас, спустя полгода, они тоже интересовались мной. Тут выбор был очевиден".

"Я приехал сюда, чтобы доказать, что я готов играть в Европе, что я могу это делать. Это вызов для меня самого. Я буду стараться на каждой тренировке и в каждой игре выкладываться на полную, отдавать все силы, чтобы принести пользу команде".

"Уже была первая тренировка, познакомился с игроками Стандарда. Был очень теплый прием, не ожидал такого. Здесь очень хороший коллектив. Почти все ребята разговаривают на английском, но вообще в большинстве своем здесь говорят на французском".