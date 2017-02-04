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В стартовом поединке 25-го тура текущего розыгрыша элитного дивизиона Бельгии брюссельский Андерлехт в гостях не смог вскрыть оборону Локерена (0:0).

Стоит отметить, что в заявку хозяев на отчетную встречу попал и 23-летний хавбек Сергей Болбат, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру.

Украинец начал матч на скамейке запасных, а на поле появился только на 82-й минуте игры. За отведенное игровое время он не сумел вписать свое имя в протокол поединка.

Интересно, что в этой встрече в составе гостей принял участие принадлежащий киевскому Динамо Лукаш Теодорчик — нападающий сборной Польши провел на поле все 90 минут, а на 62-й минуте игры получил желтую карточку.

Напомним, что Теодорчик с 17 голами в активе продолжает возглавлять бомбардирскую гонку бельгийского первенства, опережая ближайшего преследователя на 4 забитых мяча.

Что касается Болбата, то в текущем сезоне он отыграл за Локерен во всех турнирах 17 матчей (11 — в основе), отметившись 3 голами и 1 ассистом.

После 25 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона Бельгии Андерлехт с 49 очками в активе расположился на 2-й строчке турнирной таблицы, а Локерен с 26 очками — на 12-й позиции среди 16 коллективов.