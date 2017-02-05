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Полузащитник швейцарского Базеля Матиас Дельгадо заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Стоит отметить, что 34-летний плеймейкер вернулся в Базель летом 2013 года (ранее он защищал цвета чемпионата Швейцарии с 2003 по 2006 годы), а его предыдущий трудовой договор был рассчитан до конца текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт Базеля, Дельгадо поставил свою подпись под новым личным контрактом, который рассчитан до лета 2018 года.

В текущем сезоне аргентинец отыграл за Базель во всех турнирах 24 матча, отметившись 9 голами и 7 ассистами.