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Плеймейкер Манчестер Сити Кевин Де Брайне был признан лучшим бельгийским футболистом, выступающим в иностранных чемпионатах.

На гала-концерте по поводу вручения Золотой бутсы получил свою награду и хавбек Ман Сити Кевин Де Брюйне. Он был назван лучшим среди бельгийских футболистов, играющих за рубежом.

В борьбе за награду Кевин опередил дуэт из Челси – Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку, нападающего Ливерпуля Дивока Ориги и защитника Тоттенхэма Тоби Альдервейрельда.

В нынешнем сезоне Кевин сыграл 23 из 24 матчей Ман Сити в АПЛ, забив при этом 4 гола.

13 февраля Де Брайне вместе с Ман Сити должен сыграть против Борнмута.