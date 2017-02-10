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Украинский защитник Габалы Виталий Вернидуб заработал перелом в пяточной кости.

В рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана Габала в родных стенах разобралась с АЗАЛом — 2:0. В этом матче в стартовом составе хозяев вышел украинец Виталий Вернидуб, являющийся сыном главного тренера Зари Юрия Вернидуба.

В конце первого тайма защитник был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Как сообщает издание azerisport.com, ссылаясь на источники в Габале, травма Вернидуба оказалась серьезной. По итогам медицинского обследования у игрока диагностирован перелом в пяточной кости.

Виталию наложили гипс, который будет снят через две недели, после чего станут известны точные сроки его возвращения на футбольное поле.

Напомним, что Вернидуб выступает за Габалу с лета 2015 года. Ранее он защищал цвета Зари, Кривбасса и запорожского Металлурга.