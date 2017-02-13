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Гудни Бергссон — новый глава Футбольной ассоциации Исландии.

51-летний Бергссон сыграл 80 поединков за "Наших парней" в период с 1984 по 2003 год.

Гудни был избран новый президентом Футбольной ассоциации Исландии (ФАИ) на ежегодном конгрессе организации.

На посту Бергссон сменит Гейра Торстейнссона, который занимал должность 10 лет. За этот период страна впервые в истории вышла на чемпионат Европы и даже дошла там до четвертьфинала.

Также женская сборная Исландии квалифицировалась на Евро-2017. Этот турнир состоится летом в Нидерландах.