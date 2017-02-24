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Полузащитник Штутгарта Борис Тащи, выступающий на правах аренды за Брно, в интервью Football.ua рассказал о том, почему не играл в арендах в Черноморце и Говерле, своих впечатлениях от выступлений в Германии и причинах перехода в чешский клуб.

- Борис, ты во взрослом футболе уже достаточно давно – почти 7 лет. Помнишь свой дебют?

- Да, во взрослом футболе я достаточно давно – около 7 лет, ты прав. Довольно-таки интересный период. Если не ошибаюсь, это дебютировал я в игре со Сталью из Алчевска в Первой лиге, сыграл тогда минут 10. А в высшей лиге дебютировал в матче против донецкого Металлурга еще на стадионе Спартак, где на тот момент играл Черноморец.

- Какие воспоминания остались от первого одесского периода карьеры?

- Самые светлые. Это были первые шаги в футболе, которые я сделал в моем родном городе. Мои первые мечты и цели воплотились в реальность и оставили большой отпечаток в сердце. Тогда я получил неоценимый опыт.

- Писали, что к тебе проявлял интерес Манчестер Юнайтед. Действительно ли такое было?

- Не хотелось бы окунаться в прошлое. Возможные переходы, различные слухи – это все нужно оставить и жить тем, что есть сейчас.

- Из Черноморца ты перешел в латвийский Олимп, а оттуда – сразу же в московское Динамо. С чем связан такой необычный маршрут?

- Я миллионы раз отвечал на этот вопрос. Не думаю, что есть смысл сейчас вспоминать этот вопрос.

- В московском Динамо ты так и не сыграл ни матча. Что мешало проявить себя?

- Динамовский период был очень насыщенным, как в футбольном, так и в жизненном плане. Я получил неоценимый опыт и многому там научился. Прочувствовал, как это — попасть очень молодым в большой клуб с большой конкуренцией.

Действительно, я перешел в Динамо очень рано, в 18 лет. Тогда был еще молод как футболист. Сегодня, спустя 5 лет, осознаю, что, возможно, не был готов к тому уровню. Мне нужно было еще развиваться, работать, тренироваться и просто расти в игровом плане.

Первый год я играл за вторую команду Динамо М, после чего решил уйти в аренду. Уверен, это было правильное решение. Мне нужно было получать игровую практику на высоком уровне.

- Помогал ли тебе Андрей Воронин в Динамо М?

- В московском Динамо я был не так долго. Андрей помогал при моем переходе, при моих первых шагах в Динамо. Нас связывали нормальные взаимоотношения. И по сей день, если мы встречаемся и видимся – мы общаемся.

Я был очень молод, а он — ветеран, к которому заслуженно относились с большим уважением. Андрей проявлял заботу обо мне, что было абсолютно нормально. Я ему за это благодарен.

- Далее были аренды в Черноморец и Говерлу, где ты тоже практически не играл. Были ли какие-то позитивные моменты в этих арендах?

- Один год я провел в Черноморце, но ситуация сложилась как сложилась. Это был не очень удачный период. Дальше — аренда в Говерле, и вновь период не самый удачный. Но изо всего этого я выносил определенные уроки, учился, набирался опыта. Абсолютно не жалею о тех периодах.

Благодаря ним ты открываешь для себя футбольный мир с другой стороны, понимаешь, как вещи могут меняться, как люди могут себя вести, как футбол бывает порою жесток в каких-то своих проявлениях. Такие ситуации делают тебя только сильнее как личность, как футболиста.

Все это пошло мне только на пользу. Тогда я был очень молод, и что-то изменил в себе, что было неправильно. Понял, как нужно общаться, понял определенные моменты футбольной жизни, которые не понимал до этого. Тогда началась моя взрослая футбольная жизнь.

- Кто из тренеров больше всего на тебя повлиял?

- В первую очередь, это мой детский тренер Сергей Владимирович Зайков. Он тренировал меня с семи лет. Именно Сергей Владимирович привил мне любовь к мячу, желание заниматься футболом. Мы с ним до сих пор поддерживаем связь.

Оказал большое влияние и Андрей Николаевич Чернышев, еще один мой детский тренер. Он научил меня многим вещам, которые касаются не только футбола, но и жизни в целом.

На взрослом уровне – естественно, Роман Григорчук. Отличный специалист, которого я действительно очень сильно уважаю за его профессиональные качества, за его работу, за его философию, за подход к делу, за тот вклад, который он внес в Черноморец и вносит по сегодняшний день в те клубы, в которых работает. Он оказал на меня наибольшее влияние на этом уровне, если считать до переезда в Германию. Я не хочу касаться каких-то человеческих качеств, наших личных взаимоотношений с ним. Сегодня это уже осталось за бортом. Никто не оглядывается назад, что было, то было. Думаю, что при встрече мы пожмем друг другу руки и будем нормально общаться.

- Можешь привести пример, когда футбол был жестоким?

- Пример – это 2 с половиной года моей футбольной жизни в Динамо. Вернее, не в самом Динамо, а в Черноморце с Говерлой. Я до сих пор уверен, что эти две аренды имели мало общего с футбольной составляющей. Тогда я не играл и был изолирован от футбольного общества – и причиной был не футбол, а какие-то околофутбольные вещи, о которых можно только догадываться. Уверен в этом на миллиард процентов.

За занавесью футбольного поля иногда происходят определенные вещи, о которых никому не известно. Но они очень сильно влияют на карьеру футболиста. Такие вещи существуют и нужно как-то с ними бороться.

- Ходят басни, что ты нарушал спортивный режим в те времена… Действительно ли это было? Из-за этого были проблемы с Григорчуком?

- Это все глупости, которые не соответствуют действительности. Просто в моменты моей полной изоляции от футбола, возможно, были мои какие-то эмоциональные выходки. Не в плане высказываний – а какие-то мнения, поведение. Но ни о чем не жалею. Считаю, вел себя правильно в той ситуации.

Как и любой человек, в отпуске я могу позволить себе больше, чем позволяю во время сезона, когда строго придерживаюсь режима. Но вне отпуска у меня полная изоляция от какой-то ночной жизни и так далее. Басни пусть остаются баснями, которые, честно говоря, мне не особо интересны.

Не думаю, что это было проблемой в наших взаимоотношениях с Романом Григорчуком. На них влияли другие моменты, на которые мне не хочется оглядываться. Во всяком случае, я не держу зла и желаю Роману Иосифовичу успехов в карьере, это действительно очень сильный специалист.

- После этого ты проходил медосмотр в Вольфсбурге, однако в итоге не подписал контракт с Волками. Почему?

- Да, я был в Вольфсбурге. Но не каждый просмотр заканчивается трансфером, так бывает. После этого я разорвал контракт с московским Динамо в августе 2014 года и перешел в Штутгарт.

- Как появился вариант со Штутгартом? Почему выбрал именно этот клуб?

- Тогда это казалось правильным решением. Как показала практика, так и было. Тогда мой внутренний голос подсказывал переходить в Штутгарт. Кроме того, мне импонировали идеи тренера Штутгарта-2 – Юргена Крамны.

Подписание контракта со Швабами стало очень важным шагом для меня. Он позволил выдохнуть и получить удовольствие от футбола, дал возможность развиваться.

Естественно, в плане игровой практики я видел перспективу попадания в основную команду, хотя очень многие украинские журналисты считали это невозможным и нереальным, относились к этому скептически. Можно очень много говорить, но в конце концов главную роль играет твоя работа, вера в себя, поддержка близких и родных. Они дают возможность совершать вещи, которые кому-то могли казаться нереальными.

А то, что кто-то говорит со стороны, не зная тебя лично, не зная твоей ситуации – это просто пустые разговоры, которые не имеют никакого значения.

- Что впечатлило в Штутгарте больше всего?

- Совершенно другой менталитет людей, иное отношение к жизни. Переезжать жить и просто путешествовать – это чуть разные вещи. Было много удивительных вещей, но со временем к ним привыкаешь.

Очень впечатлило отношение фанатов и игроков к футболу. Посещение стадиона в качестве футболиста Штутгарта-2 вызвало невероятные эмоции. Очень хотелось оказаться на поле в качестве футболиста главной команды, сыграть в Бундеслиге. Просто мурашки по телу шли. С этим желанием я прожил до самого момента моего попадания в основной состав.

Дебют в Бундеслиге и поныне остается самым ярким моим впечатлением.

- Владлена Юрченко удивило, что квартиры сдаются без мебели. А тебя?

- И для меня этот момент был удивительным. Много бытовых моментов удивляли, но больше всего поразило отношение людей к футболу.

- Есть ли какие-то моменты в подготовке молодых футболистов в Штутгарте, которые стоило бы перенять украинским клубам?

- Я думаю, у каждого клуба есть своя философия и свой вектор развития. Не считаю, что кому-то нужно что-то перенимать. Каждый делает то, что считает нужным и что приносит ему в конце концов положительный результат. Люди вольны делать то, что им нравится и что они хотят. Я советы давать никому не буду – вряд ли это уместно.

- Не было проблем с языком в новом клубе?

- Проблем с языком не было, потому что практически все разговаривают на английском. Я на тот момент говорил на нем довольно-таки хорошо. А сегодня я и немецким владею на весьма неплохом уровне. Не сказал бы, что он у меня идеален, есть куда расти. На английском теперь говорю в совершенстве, поэтому таких проблем у меня в принципе нет.

- Ты успел поиграть за первую команду Штутгарта в Бундеслиге. Какие впечатления от этих матчей?

- Я долго шел к этой цели и дебют стал очень ярким событием для меня. Хотелось хорошо выступать, показывать качественную игру и, естественно, остаться в Бундеслиге. Увы, это сделать не удалось, и Штутгарт впервые за долгие годы вылетел во Вторую Бундеслигу.

Штутгарт – это клуб с большими традициями, место которого – в Бундеслиге. Сейчас команда уверенно движется к этой цели.

- В нынешнем сезоне ты в последний раз играл за первую команду еще в середине декабря. Почему после этого перестал попадать в состав?

- Летом после Юргена Крамны пришел Йос Лухукай, с которым у меня были довольно-таки неплохие отношения. При нем я играл в принципе регулярно, но он ушел и команду возглавил Ханнес Вольф, молодой специалист, который до этого был тренером U-19 в Боруссии Дортмунд. У нас сложились не лучшие взаимоотношения в футбольном плане.

- Сейчас в Штутгарте играют Кевин Гросскройц и Эмилиано Инсуа. Как-то ощущается, что это звезды? Кто является главным заводилой в раздевалке?

- Нет, не ощущается, что они звезды. Совершенно нормальные отношения в раздевалке, нет делений на звезд и не-звезд. В коллективе царит хорошая атмосфера. Естественно, молодые игроки больше равняются на них, потому что это футболисты, поигравшие на действительно высоком уровне. У нас таких игроков много, не только Гросскройц и Инсуа.

- Часто ли бываешь в Украине? Следишь за украинским футболом?

- Не очень часто. Только за теми, что играют в еврокубках. И, конечно же, за Черноморцем. В Украине бываю нечасто – в последнее время 2 раза в год. Нет возможности чаще приезжать, хотя хочется. Я скучаю по Одессе, всем сердцем люблю этот город. Быть может, в будущем будет получаться приезжать чаще.

- Почему решил отправиться в аренду в Брно?

- Честно говоря, счастлив оказаться здесь. Великолепный город, хороший клуб. До этого велись переговоры по поводу аренды с многими другими клубами. Но я увидел, что Брно действительно заинтересован во мне. Это клуб, у которого есть определенные задачи.

Для меня очень важно получать игровую практику. Это было самым важным условием моей аренды. Уверен, что здесь это реально, при условии, что я буду в стопроцентных своих кондициях.

Евгений Музыка, Football.ua