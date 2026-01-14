Завершилася 1420 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони.

🔸 Також Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України.

🔸 Крім того, 13 січня Рада підтримала постанову про звільнення генерала Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України (СБУ).

🔸 росія знову атакувала ТЕС ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.

🔸 Після сьогоднішнього обстрілу в Києві збільшився дефіцит електроенергії. Потужності не вистачає для забезпечення електрикою критичної інфраструктури, повідомив міський голова Віталій Кличко.

🔸 Вночі військо рф здійснило ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", повідомили у компанії. Є загиблі та поранені. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий.

🔸 Зеленський заявив, що, за даними розвідки, росія готує новий масований удар по Україні. За його словами, планують застосувати дрони для виснаження ППО та ракети.

🔸 Уночі рф атакувала передмістя Харкова: відомо про щонайменше чотирьох загиблих, чотирьох поранених й одну людину, що зазнала гострої реакції на стрес.

🔸 Викрито Юлію Тимошенко на спробі підкупу депутатів. Вела перемовини з декількома депутатами про перехід в фракцію Батьківщини за грошове винагородження або за неформальне долучення до БЮТу.  Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 23 авіаційних ударів, застосував 23 ракети та скинув 47 керованих авіабомб, здійснив 5627 ударів дронами-камікадзе та 3073 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 119 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дегтярне, наразі триває бій.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших військ у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку російські війська дев’ять разів штурмували позиції українських захисників у районі населеного пункту Колодязі, Новоєгорівка, Зарічне, Новоселівка, та у бік населеного пункту Діброва, Липове та Ставки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили три ворожі атаки на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 спроб потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки, три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 38 та поранили вісім окупантів, знищили 17 одиниць автомобільної техніки, 72 безпілотні літальні апарати, дві артилерійські системи, вісім антен зв’язку та наземний дрон. Крім того, уражено вісім одиниць автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 17 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Рибне, Єгорівка та Солодке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 25 атак ворога у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки, в деяких локаціях бої не припиняються.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Непростий сьогодні день – був знову російський удар, балістика: 18 тільки балістичних ракет. Ще крилаті ракети, ударні дрони. Частину вдалося збити. Тільки перехоплювачами й тільки «шахедів» було збито 64. Але були й влучання, на жаль.

Фактично вже далеко не перший тиждень цієї зими наші ремонтні бригади, наші енергетичні команди, комунальні служби в багатьох містах України працюють цілодобово. Погода додає викликів – надзвичайних викликів. Важливо, що стільки наших людей працюють фахово, відновлюють постачання, стараються забезпечити життя. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та урядовці в постійній комунікації з очільниками областей – готові допомагати громадам так, як це необхідно в цій ситуації. Але громади мають бути самі максимально активними – багато залежить саме від того, чи фахово побудована робота в містах. Дякую саме тим очільникам громад, які у своїх громадах, які з людьми та дійсно допомагають і про яких люди можуть сказати, що вони дійсно поруч та ефективні.

Провів сьогодні Ставку – питання захисту ключові. Ракети для ППО, виробництво перехоплювачів, усе необхідне постачання. Контракти, фінансування. Повністю це ми забезпечуємо. Важливо, щоб було реальне та вчасне виконання всіх домовленостей із нашими партнерами. Програма PURL потребує наповнення, і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди – як Офісу Президента, так і МЗС.

Говорив із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Вдячний за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. У нас є зараз дуже продуктивна робота з Президентом Сполучених Штатів, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на росію може забезпечити сильні дипломатичні результати. І важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Також говорили про програми підтримки, які ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані. Зокрема, це стосується саме захисту неба.

Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення. Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті. Сьогодні на доповіді був Рустем Умєров, зокрема й по цих питаннях. Треба, щоб тематика України у відносинах з Америкою залишалася на топовому рівні, незважаючи на всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є.

Підтримуємо позицію по Ірану – режим, який там був стільки років і який убив стільки людей, не заслуговує на існування. Зміни потрібні. Так само потрібні зміни тут, у Європі: кровопролиття, яке розпочала росія і яке тільки росія затягує, повинне закінчитись.

Я дякую всім, хто підтримує нас, хто підтримує життя, хто підтримує Україну. Хто зараз у світі не залишається осторонь від реальних проблем. Якщо життя може отримати захист, життя мусить отримати захист.

Ще одне.

Була сьогодні доповідь Головкома Олександра Сирського. Всюди зараз складно, на фронті – найскладніше. Зважаючи і на погоду, і на російські намагання робити вигляд, наче їх не стосується необхідність закінчувати цю війну. Штурми тривають. Захист наших позицій триває.

Я хочу подякувати кожному нашому підрозділу, кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру, які досягають результатів заради України. Покровський напрямок, Гуляйполе, Купʼянський напрямок – усі напрямки, де потрібно. російські втрати не повинні зменшуватися. Наш захист на фронті – це наша сила в дипломатії. Україна має бути сильною. Я дякую всім, хто заради цього воює, та хто працює заради України.

Слава Україні!

