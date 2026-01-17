Завершилася 1423 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 ВАКС обрав запобіжний захід для підозрюваної в корупції народної депутатки Юлії Тимошенко — їй призначили заставу розміром понад 33 мільйони гривень 

🔸 Під час комендантської години тепер можна виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб потрапити до «Пунктів незламності» та пунктів обігріву

🔸 Україна вранці отримала "серйозний" пакет ракет до ППО. До цього кілька систем були без ракет — заявив Зеленський 

🔸 Військового ТЦК, який на камеру погрожував цивільному на задньому сидінні службового авто, відправили (https://hromadske.ua/viyskovi/257993-viyskovoho-ttsk-na-iakomu-vin-pohrozuye-tsyvilnomu-znimaiuchy-yoho-na-telefon-vidpravyly-na-front) на фронт

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 4730 дронів-камікадзе та здійснили 2738 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 118 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 11 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали чотири штурмові дії у районах Нововодяного, Колодязів та у бік Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки, одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 141 окупантів, з яких 87 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, 33 безпілотних літальних апарати, антену зв’язку та протитанковий ракетний комплекс. Також уразили чотири одиниці автомобільної техніки, засіб РЕБ, пункт управління БпЛА, два склади та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 28 боєзіткнень, в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ, Приморське та Щербаки.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я!

Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші партнери. Президент Чехії в Україні, і в нас доволі значна співпраця, зокрема по зброї. Будемо продовжувати чеську ініціативу щодо артилерії, яка нас підтримує. Спільне виробництво – теж, передусім це стосується дронів. Важливо, що Чехія з нами і в політичних питаннях. Говорив із міністром Британії – він в Україні. Постійно ми на звʼязку з Кіром, Прем’єр-міністром, усіма нашими партнерами. Британія – один із найбільших наших друзів, і так буде й надалі. Латвія – була зустріч зі Спікеркою парламенту. Всі наші балтійські друзі – серед лідерів політичної підтримки України. Дуже дякую.

Ми готуємося до наступного тижня, щоб зустрічі в Давосі були продуктивними, були правильними, потрібен чіткий зміст – зміст зустрічей, зміст документів. Зараз точно не час для гучних і пустих розмов, для формальних зустрічей. Треба, щоб були результати для реальних людей – для українців, для всіх європейців, для американців. Мир однаково потрібен усім, справжня безпека потрібна всім, нормальний економічний розвиток теж потрібен для всіх. І все це має бути відображене у відповідних документах, які ми готуємо, зокрема, з американською стороною.

Сьогодні я провів нараду з урядовцями та командою Офісу. Зараз на шляху в Сполучені Штати Америки наші представники – Рустем Умєров, Кирило Буданов та Давид Арахамія. Зустрічі з американськими колегами ми очікуємо найближчим часом.

Прем’єр-міністр України та віцепремʼєр доповідали сьогодні по енергетиці – по надзвичайній ситуації в різних наших містах і громадах через російські удари та жорстку погоду. По всій країні задіяно максимум ресурсів. Буквально десятки тисяч людей зараз працюють у ремонтних бригадах, у комунальних службах, в енергетичних компаніях, і треба, щоб і надалі була така спільна робота на всіх рівнях влади й між владою та бізнесом, усіх інституцій, усіх служб. Я хочу подякувати всім керівникам громад, які дійсно ефективні, дійсно зі своїми людьми та допомагають.

Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами і щодо ракет для ППО, і щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємось прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки. Міністерство внутрішніх справ розгортає більшу кількість Пунктів Незламності. Уряд працює з енергокомпаніями й партнерами, щоб було більше обладнання та більше резервів. Але ключове – щоб світ про це не мовчав. Війни без тиску не завершуються. І саме через те, що тиску замало, росіяни все це роблять. Маємо це змінити. Я дякую всім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто в бою, на позиціях, на чергуванні, на постах. Україна тримається на вашій ефективності.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!