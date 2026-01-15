Інше

Лівий захисник завершив свій етап кар'єри у Франції та вирішив реанімувати ігрову практику в добре знайомому чемпіонаті Чехії.

Чеський клуб Яблонець офіційно оголосив про підписання контракту з українським захисником Едуардом Соболем. 29-річний футболіст приєднався до команди після того, як залишив французький Страсбур за обопільною згодою сторін.

Для Соболя цей перехід є поверненням у вже знайоме середовище. Він успішно виступав за Яблонець у сезоні 2018/19 на правах оренди з донецького Шахтаря. Тоді українець був ключовим гравцем основи, допоміг команді дійти до фіналу Кубка Чехії та виступити в Лізі Європи (забив 1 гол та віддав 3 асисти у 27 матчах).

Саме яскравий перформанс у Чехії свого часу відкрив йому шлях до бельгійського Брюгге. Останні роки для вихованця запорізького футболу були непростими. Після переходу в Страсбур він втратив місце в основі, а оренда в бельгійський Генк минулого сезону не принесла очікуваного результату.

Тепер Едуард спробує повернути свої найкращі кондиції та стабільну ігрову практику в клубі, де його добре пам'ятають і цінують. Після першої половину сезону містяни посідають третю сходинку маючи у своєму активі 35 очок.