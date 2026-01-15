Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 січня 2026 року.

Завершилася 1421 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики України. Попередні пів року він обіймав посаду міністра оборони. Своїми пріоритетами на новій посаді він назвав відновлення, стійкість та модернізацію. На місце міністра оборони народні депутати призначили Михайла Федорова — колишнього очільника Міністерства цифрової трансформації. Серед своїх планів на посаді він назвав, зокрема, комплексний аудит і системне рішення, щоб розв’язати накопичені роками проблеми в ТЦК, а також аудит Міноборони та ЗСУ.

- Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації. Крім того, він доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди.

- Антикорупційні органи підтвердили, що керівницю депутатської фракції Батьківщина Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Тимошенко підтвердила обшуки в партійному офісі, але відкинула звинувачення, заявивши про зачистку конкурентів на виборах та політичне замовлення.

- У селищі Рудне, що поблизу Львова, чоловік кілька разів вистрелив у мікроавтобус районного ТЦК. Після цього нападник поїхав із місця події, поки його не розшукали. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав, проте на мікроавтобусі є пошкодження. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

- Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень. Противник завдав 31 авіаційний удар, скинув 71 керовану авіабомбу, здійснив 3736 ударів дронами-камікадзе та 2854 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник здійснив 105 обстрілів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень — у районах Вовчанська, Зеленого та у бік населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три атаки на позиції наших військ у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 спроби потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 та поранили 25 окупантів, знищили одну артилерійську систему, три мотоцикли, 55 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільної техніки, наземний роботизований комплекс, три укриття особового складу та один пункт управління БпЛА. Крім того, уражено шість артилерійських систем, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та сім укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває. Гаврилівка зазнала ворожого авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 17 атак ворога у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки. Ворог завдав авіаудару по Староукраїнці.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Приморського. Ворог завдав авіаударів по Різдвянці та Залізничному.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Нещодавно провів нараду енергетичну – найголовнішу сьогодні. Багато питань. Денис Шмигаль призначений першим віцепремʼєром та міністром енергетики, ключове його завдання – це впоратись із надзвичайною ситуацією, яка є в енергетиці зараз через російські удари та жорстку зимову погоду. Окремо проаналізували ситуацію в частині наших міст – особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, іще деякі інші наші міста й регіони. Бачимо, як багато зроблено, зокрема, в Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями не бачу інтенсивності – треба зараз це все терміново виправляти. Повинні бути рішення.

Юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, це дасть більше можливостей. Кабінет Міністрів максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Нуль бюрократії. Доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості. В Києві та інших містах має бути більше пунктів підтримки людей – Пунктів Незламності.

Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально.

Я хочу окремо подякувати всім енергетичним компаніям, обласній та місцевій владі, усім, хто готовий працювати разом із нами – з державними інституціями. Згуртованість повинна бути максимальною заради спільних результатів".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!