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Датский нападающий Никлас Бендтнер перебрался в Норвегию, где будет выступать за Русенборг.

Русенборг подписал нападающего Ноттингем Форест Никласа Бендтнера, сообщает официальный сайт норвежского клуба.

Условия трансфера не разглашаются.

"Я не специалист в норвежском футболе, но знаю, что Русенборг — стабильный клуб, который помогает раскрываться своим игрокам. Мне не хватало этой стабильности со времен Арсенала", — сказал Бендтнер.

"Я могу обещать лишь то, что я испытываю футбольный голод, и всегда хочу забивать голы".

29-летний Бендтнер перебрался к Лесникам только в сентябре прошлого года, забив с тех пор два гола в 17 матчах.

В Норвегии трансферное окно открыто до конца марта.