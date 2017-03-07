Датский нападающий Никлас Бендтнер перебрался в Норвегию, где будет выступать за Русенборг.
Никлас Бендтнер (в центре), rbk.no
07 марта 2017, 00:11
Русенборг подписал нападающего Ноттингем Форест Никласа Бендтнера, сообщает официальный сайт норвежского клуба.
Условия трансфера не разглашаются.
"Я не специалист в норвежском футболе, но знаю, что Русенборг — стабильный клуб, который помогает раскрываться своим игрокам. Мне не хватало этой стабильности со времен Арсенала", — сказал Бендтнер.
"Я могу обещать лишь то, что я испытываю футбольный голод, и всегда хочу забивать голы".
29-летний Бендтнер перебрался к Лесникам только в сентябре прошлого года, забив с тех пор два гола в 17 матчах.
В Норвегии трансферное окно открыто до конца марта.