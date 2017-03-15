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Клуб второго шведского дивизиона Эстер решил прибегнуть к радикальным мерам.

Руководство Эстера осталось шокировано поведением игроков Барселоны в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Это повлекло за собой изменения в системе клубных штрафов. Теперь футболисты Эстера будут штрафоваться в том случае, если будут симулировать во время матчей.

"Мы пришли к этому не сразу, но вдохновились игрой Барселоны с ПСЖ. Хотя мы не на том уровне, нонам не интересен такой футбол. Мы не хотим так побеждать", — заявил президент Эстера Йохан Линдберг.

"Я уже много лет задумываюсь о том, почему за такое не дисквалифицируют и не штрафуют? К примеру, Реал, который может выбрать любого игрока. Пепе – самая большая свинья в мире. Почему он все еще играет? Он делает неправильные вещи, понижает стоимость бренда, и это стоит клубу больших денег", — считает президент.

Остается неизвестным, как много будут платить игроки за свои попытки симуляций.