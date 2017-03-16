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В апреле этого года Мариос Лефкаритис покинет исполнительный комитет УЕФА.

В четверг Лефкаритис, который присоединился к исполнительному комитету УЕФА в 1996 году, проинформировал о своем решении все 55 национальных ассоциаций.

Ранее Лефкаритис решил не баллотироваться на переизбрание в Совет ФИФА, членом которого он являлся с 2002 года.

С 1972 по 1977 год Лефкаритис входил в совет директоров кипрского клуба Аполлон Лимассол. В 1985 году он стал членом руководства Футбольной ассоциации Кипра, а, начиная с 1991 года, в течение десяти лет возглавлял организацию.

Как сообщает УЕФА, в настоящее время насчитывается 12 кандидатов на восемь имеющихся вакансий в исполнительном комитете. Голосование состоится на Конгрессе УЕФА, который пройдет в Хельсинки в апреле.