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Президент ФИФА Джанни Инфантино сравнил звезду Реала Криштиану Роналду и лидера Барселоны Лионеля Месси.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что Месси и Роналду разные футболисты, они уже долгие годы конкурируют между собой, но лучшим является португалец.

"На мой взгляд, Роналду и Месси сильно отличаются друг от друга. У них разные игровые стили, разные физические данные, но оба потрясающие футболисты. Один из них один год выступает немного лучше, затем другой играет интереснее, и так последние десять лет. Это настоящая конкуренция. Сейчас официально Роналду признан лучшим по версии ФИФА", - приводит слова Инфантино Sport.es со ссылкой на Football Talks.

В текущем сезоне Месси провел 41 матч и забил 41 гол, на счету Роналду 34 матча и 36 голов.