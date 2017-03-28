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Партизан сможет сыграть в международных клубных турнирах, если пробьется в них по итогам сезона.

Партизану не удалось выполнить все требования финансового фейр-плей. В частности, клуб не заплатил все налоги в казну Сербии. В результате УЕФА в январе принял решение отстранить белградцев от участия в еврокубках.

Партизан не смог бы в ближайшие три года играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, если бы пробился туда.

Руководство клуба заверило, что погасит задолженности и обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Суд постановил, что клуб действительно предпринял все необходимые меры. Таким образом, запрет был снят.

После 27 туров (за 3 тура до конца) чемпионата Сербии Партизан идет вторым и может рассчитывать на игру в Лиге Европы. От лидирующей Црвены Звезды команда отстает на 6 пунктов.