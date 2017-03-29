Другое

Бывший главный тренер Интера Франк де Бур отклонил предложение стать новым наставником национальной сборной Нидерландов.

После матча Нидерландов и Болгарии, в котором голландцы неожиданно потерпели поражение, руководство Федерации футбола страны приняло решение уволить главного тренера команды Дании Блинда.

На место менеджера Голландии сразу стали сватать бывшего наставника Интера де Бура, который сыграл за "оранжевых" 112 матчей.

Однако, как сообщает AD Sportwereld, Франк отказался от возможности возглавить команду своей родной страны, так как менеджер хочет продолжить работать на клубном уровне.

Напомним, де Бур был уволен с поста главного тренера Интера после 14 матчей с начала текущего чемпионата.

