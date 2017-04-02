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Доминирование Селтика в чемпионате Шотландии является безоговорочным.

Победа над Хартсом со счетом 5:0 принесла Селтику очередной чемпионский титул. Таким образом, подопечным Брендана Роджерса покорилось очередное достижение — самое раннее чемпионство за 88 лет в Шотландии.

Стоит отметить, что в 2014 году Селтик оформил чемпионство в конце марта, однако в запасе у команды оставалось меньше матчей из-за другого календаря.

Сейчас же Селтик стал чемпионом, сыграв лишь 79,9% всех игр чемпионата. В последний раз подобное удавалось Рейнджерсу в 1929 году.

Более того, Селтик был близок к абсолютному рекорду, если бы Абердин проиграл Данди. Историческое достижение принадлежит Рейнджерсу, который становился чемпионом, сыграв 78,8% игр чемпионата — в 1899 и 1900 годах.

Напомним, что Селтик стал чемпионом Шотландии в шестой раз подряд.