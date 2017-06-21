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Болельщики устроили невероятное шоу во время матча Кубка Алжира между Белуиздадом и Бель-Аббесом.

Белуиздад принимал Бель-Аббес в полуфинале Кубка Алжира. Встреча завершилась нулевой ничьей, а в серии пенальти верх взяли хозяева (6:5). Однако наверняка этот вечер запомнится болельщикам не только триумфом Белуиздада.

Для этого стоит просто посмотреть, что устроили болельщики на трибунах:

Во втором полуфинале 25 июня сыграют чемпион и вице-чемпион страны — МК Алжир и ЕС Сетиф соответсвенно. Белуиздад в первенстве занял только 6-е место, отстав на 5 очков от 4-го Бель-Аббеса.