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Подопечные Селадеса набрали максимальное количество очков в группе В, в последнем туре минимально переиграв сербов (0:1).

Отчетный поединок проходил в городе Быдгощ на Стадионе имени Здзислава Кшишковяка. Испания еще по итогам второго тура обеспечила себе выход в полуфинал с первого места и сегодня могла дать возможность поиграть игрокам, которые остались в запасе в предыдущих матчах. Подопечные Лалатовича же никак не могли рассчитывать на выход в плей-офф со второго места в случае победы, так что им нужно было просто выйти на поле и показать достойную игру и, можно сказать, что им это удалось.

С первых минут матча балканцы завладели игровым преимуществом и могли открывать счет уже на 4-й минуте, когда Велькович откликнулся на подачу с угла поля и с нескольких метров пробил выше ворот Лопеса, хотя любой игрок должен уметь забивать или, хотя бы, попадать в створ в подобных ситуациях. Позднее пиренейцы завладели мячом, спокойно перекатывая его друг другу без особой опасности у ворот Манойловича. Но голевой момент все же возник — Эрнандес потрясающим пасом с середины поля вывел Солера один-на-один с голкипером, Карлос пытался его перехитрить, но получилось так, что просто пробил точно в Манойловича.

Испания продолжала владеть мячом и казалось, что, рано или поздно, следующий момент у сербских ворот возникнет. Но подопечным Селадеса и вовсе удалось забить — на 38-й минуте Ордиосола обыгрался в стеночку с Уильямсом и прострелил в штрафную на набежавшего Суареса, который поразил ближний угол ворот Манойловича — 0:1. Через несколько минут после пропущенного гола свою сборную серьезно подвел ее капитан Джурджевич, заработав вторую желтую карточку в матче и отправившись в раздевалку с осознанием того, что на этом чемпионате Европы он больше не сыграет. До перерыва мог удваивать счет Солер, но умудрился с нескольких метров не попасть по воротам после отличного прострела Оярсабаля. Команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе испанцев.

Второй тайм начался под диктовку подопечных Селадеса, сербы, будучи в меньшинстве, отсиживались на своей половине поля в расчете на контратаки. Наиболее активным в составе Ла Рохиты был Денис Суарес, который не стеснялся пробивать по воротам Манойловича в любой ситуации — мяч после его ударов либо пролетал мимо ворот, либо их парировал голкипер. Таеже убойный момент имел Майораль, который после паса от Оярсабаля из убойной позиции влупил мячом прямо в голкипера, а ведь в мадридском Реале его наверняка учили пробивать совсем по-иному. Свою возможность забить имела и сборная Сербии — на 85-й минуте Лукич ловко прорвался по флангу и перевел мяч на Живковича, тот с лета пробил в ближнюю девятку, но Лопес находился недалеко и смог отразить сферу, переведя ее на угловой. После этого эпизода игра дошла до своего логического завершения и Мазейка дал финальный свисток, оповестивший об очередной победе пиренейцев.

Испания одержала три победы из трех возможных в группе В и ожидает своего соперника в полуфинале, который состоится во вторник. Остальные же участники квартета, включая португальцев, занявших второе место, покидают турнир, отправляясь в короткий отпуск перед началом изнурительного футбольного сезона.

Сербия U-21 — Испания U-21 0:1

Гол: Суарес, 38

Сербия U-21: Манойлович — Филипович, Йованович, Велькович, Антонов — Лукич (Плавшич, 87), Максимович, Гачинович — Радоньич (Ристич, 71), Джурджевич, Живкович

Испания U-21: Лопес — Ордиосола, Гонсалес, Мерино, Гайя — Солер, Эрнандес, Суарес — Уильямс, Майораль, Оярсабаль

Предупреждения: Джурджевич, Йованович — Мерино

Удаление: Джурджевич, 41 (вторая желтая карточка)