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Главный тренер Славии Ярослав Шилгавы поделился мнением о игре украинца.

Руслан Ротань находится на просмотре в пражской Славии с 19 июня. Сегодня украинец сыграл свой первый матч за чехов и отметился голом.

"Ротань — опытный футболист. Это видно по его действиям на поле. Он находится на просмотре всего неделю, но я уже вижу, что это хороший футболист. Мы обсудим с ним и с руководством клуба дальнейшее сотрудничество", — приводит слова наставника Славии официальный сайт клуба.

Руслан появился на поле в основном составе и в матче с Виктория Жижков (2:1) сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый на 27-й минуте.