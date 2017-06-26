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Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Кубка конфедераций между сборными Чили и Австралии.

В поединке третьего тура Кубка конфедераций сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и заняла второе место в группе В.

В полуфинале 28 июня в Казани чемпионам Южной Америки будет противостоять сильнейшая команда Европы — сборная Португалии.

Чили — Австралия 1:1

Голы: Родригес, 67 — Троизи, 42.

Чили: Браво — Исла, П. Диас, Хара, Мена — Сильва, Арангис (Эрнандес, 46), Фуэнсалида (Родригес, 46) — Видаль, Варгас (М. Диас, 82), Санчес.

Австралия: Райан — Р. Макгован, Сейнсбери (Райт, 72), Миллиган — Троизи, Луонго, Ирвин, Бехич — Кэхилл (Леки, 57), Крузе, Юрич (Макларен, 62).

Предупреждения: Видаль, Эрнандес — Луонго, Троизи, Кэхилл, Бехич.