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Сборная Кюрасао в финале оказалась сильнее шестикратного победителя Карибского кубка — Ямайки.

Кюрасао удалось выйти вперед уже на 10-й минуте поединка. Ямайка во втором тайме выглядела сильнее, но не могла воспользоваться преимущество и Кюрасао выровнял игру.

Тем не менее, на 82-й минуте ямайцы все-таки сравняли счет усилиями Росарио Харриота. Впрочем, уже через минуту Кюрасао вновь вышел вперед – отличился Элсон Хоой.

Таким образом, Кюрасао впервые в истории выиграл Карибский кубок, оставив болельщикам Ямайки повод для требований кардинальных изменений в местном футболе.

В матче за 3-е место Французская Гвиана обыграла страну-хозяйку – Мартинику, а лучшим в ее составе был экс-игрок Челси и сборной Франции Флоран Малуда.

Победный гол:

Празднования Кюрасао: