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Главный тренер национальной сборной Израиля Элиша Леви был уволен с занимаемой должности.

Причиной увольнения наставника называют неудовлетворительное выступление сборной Израиля в отборочном цикле к чемпионату мира.

"Делал все, что было в моих силах для того, чтобы команда успешно выступала. Я всегда буду ее большим фанатом. Желаю успеха тому, кто возглавит сборную", – рассказал тренер.

Элиш Леви возглавлял сборную Израиля два года, после того, как сменил Эли Гутмана. Под его руководством сборная заняла четвертое место в своей группе.