Причиной увольнения наставника называют неудовлетворительное выступление сборной Израиля в отборочном цикле к чемпионату мира.

"Делал все, что было в моих силах для того, чтобы команда успешно выступала. Я всегда буду ее большим фанатом. Желаю успеха тому, кто возглавит сборную", – рассказал тренер.

Элиш Леви возглавлял сборную Израиля два года, после того, как сменил Эли Гутмана. Под его руководством сборная заняла четвертое место в своей группе. 

Группа G
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0