Главный тренер национальной сборной Израиля Элиша Леви был уволен с занимаемой должности.
Элиша Леви, фото: Орен Ахарони
31 октября 2017, 11:40
Причиной увольнения наставника называют неудовлетворительное выступление сборной Израиля в отборочном цикле к чемпионату мира.
"Делал все, что было в моих силах для того, чтобы команда успешно выступала. Я всегда буду ее большим фанатом. Желаю успеха тому, кто возглавит сборную", – рассказал тренер.
Элиш Леви возглавлял сборную Израиля два года, после того, как сменил Эли Гутмана. Под его руководством сборная заняла четвертое место в своей группе.