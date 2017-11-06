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Клод Макелеле покинул должность помощника менеджера Суонси, чтобы заменить Хорди Кондома на должности главного тренера Эйпена.

Клод Макелеле вернулся к самостоятельной тренерской работе, возглавив бельгийский Эйпен, сообщил официальный сайт "панд".

44-летний француз с января 2017-го года был помощником Пола Клемента в Суонси, а последним и единственным его опытом в качестве главного тренера была работа в Бастии в 2014-м году, откуда он был уволен менее чем через шесть месяцев после назначения.

С бельгийским клубом, которым владеют катарцы, Макелеле подписал контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне Эйпен набрал 10 очков в 14 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице, поэтому руководство клуба разорвало отношения с Хорди Кондомом, работавшим в клубе с 2012-го года.

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