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Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеской встречи Аргентина — Нигерия (2:4).

Аргентинцы лидировали в счете 2:0, но в итоге проиграли 2:4.

Аргентина – Нигерия 2:4

Голы: Банега, 27, Агуэро, 36 – Ихеаначо, 44, Ивоби, 52, 73, Идову, 54.

Аргентина: Маркезин – Маскерано, Пеццелья (Инсуа, 80), Отаменди – Э. Перес, Банега, Ло Чельсо (А. Гомес, 58) – Павон (Перотти, 77), Дибала (Белуски, 63), Ди Мария (Ригони, 76) – Агуэро (Бенедетто, 46).

Нигерия: Акпейи (Узохо, 46) – Шейю (Эбуехи, 46), Авазием, Труст-Эконг, Балогун (Омеруо, 61), Айна (Идову, 46) – Ндиди, Оби Микель, Огу – Ихеаначо (Муса, 70), Ивоби (Кайоде, 87).

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