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Несмотря на победу в товарищеском матче против Центральноафриканской Республики, главный тренер сборной Алжира остался недоволен журналистом Маамаром Джеббуром.

В товарищеском матче сборная Алжира, которой не удалось завоевать путевку на ЧМ-2018, разгромила национальную команду Центральноафриканской Республики со счетом 3:0.

Во время послематчевой пресс-конференции известный в стране журналист и комментатор Маамар Джеббур спросил вингера Рияда Мареза, что является причиной спада в игре сборной Алжира, что крайне возмутило главного тренера Рабаха Маджера.

"Рияд, дай мне две секунды. Господин Джеббур, народный журналист, ты — враг национальной команды. Ты — враг национальной команды", — заявил Маджер, после чего обратился к другим журналистам в комнате.

"Я говорю это при всех. Слушайте меня все. Я уважаю всех вас, кроме него. Тебя я не уважаю. Заткнись! Заткнись! Заткнись! Заткнись! Уходи на пенсию и дай делать работу следующему поколению".

58-летний Маджер возглавил сборную лишь в октябре, и помимо победы над Центральноафриканской Республикой под его руководством национальная команда сыграла вничью с Нигерией (1:1).

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