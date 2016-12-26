Англия

Менеджер Уотфорда Вальтер Маццарри поделился впечатлениями от ничьей своей команды в игре с Кристал Пэлас (1:1).

"Принимая во внимание все то, что происходило в первые 15 минут (две вынужденных замены в составе Шершней, — прим.), мы должны быть довольны итоговым результатом", — начал итальянец.

"За всю тренерскую карьеру со мной не случалось подобного. Это наложило бы свой отпечаток на любую команду".

"В целом мне не понравилась эффективность команды, но я доволен тем, с каким настроем мы играли во втором тайме", — добавил Маццарри.

После 18-ти туров в АПЛ на счету Уотфорда 22 очка и 10-е место в турнирной таблице.