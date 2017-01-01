Англия

Защитник мюнхенской Баварии Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Стоит отметить, что 27-летний центрбек, которого последние несколько лет мучают травмы, является воспитанником Ротен, а его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Сообщается, что Горожане, которые в нынешней кампании испытывают серьезные проблемы при игре в обороне, рассматривают вариант с подписанием Бадштубера в январе.

Поспособствовать этому трансферу могут несколько факторов: из-за завершающегося контракта Сити могут купить немца по сниженной цене; способности воспитанника Баварии хорошо знакомы наставнику Горожан Пепу Гвардиоле; в новой команде немец получит возможность перезапустить свою карьеру.

В текущем сезоне Бадштубер отыграл за Баварию во всех турнирах лишь 3 матча.