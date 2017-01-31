Англия

Нападающий Саутгемптона Джей Родригес интересен Вест Брому.

Саутгемптон близок к подписанию нападающего Наполи Маноло Габбьядини. При этом итальянец может стать самым дорогим трансфером в истории Святых.

Возможный приход Маноло в Саутгемптон ставит под угрозу место в команде Джея Родригеса. Поэтому, как утверждает The Telegraph, англичанин может отправиться в Вест Бромвич.

Дрозды были бы не прочь усилить атаку, так как сейчас могут рассчитывать только на Саломона Рондона. Ранее они продали Саидо Бераино за 15 млн фунтов в Сток Сити.

Издание сообщает, что Пьюлис ранее пытался подписать Родригеса на правах аренды, однако сейчас намерен провернуть полноценный трансфер.

Стоит отметить, что в интервью BT Sports сам тренер заявил, что сомневается, что Вест Бром кто-то сегодня пополнит не на правах аренды.