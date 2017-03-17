Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в преддверии матча с Манчестер Сити сообщил о кадровых проблемах команды.
ДЖОРДАН ХЕНДЕРСОН И ДАНИЭЛЬ СТАРРИДЖ, GETTY IMAGES
17 марта 2017, 16:18
Хендерсон пропустил три последних матча из-за ушиба ноги, а Старридж сначала подхватил вирус, а затем травмировал бедро.
Фирмино, в свою очередь, не мог полноценно тренироваться из-за повреждения, полученного в игре против Арсенала (3:1), которая состоялась 4 марта.
Что касается Ловрена, то защитник последнее время восстанавливался после от травмы колена. Последний раз он выходил на поле 31 января в матче с Челси (1:1).
На сегодняшней пресс-конференции наставник Красных Юрген Клопп поведал о здоровье вышеперечисленных футболистов.
"Хендерсон и Старридж точно не сыграют против Сити. Фирмино — посмотрим, а Ловрен полностью готов", — сказал Клопп.
В ближайшем матче АПЛ Ливерпуль на выезде будет противостоять Ман Сити.