Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в преддверии матча с Манчестер Сити сообщил о кадровых проблемах команды.

Хендерсон пропустил три последних матча из-за ушиба ноги, а Старридж сначала подхватил вирус, а затем травмировал бедро.

Фирмино, в свою очередь, не мог полноценно тренироваться из-за повреждения, полученного в игре против Арсенала (3:1), которая состоялась 4 марта.

Что касается Ловрена, то защитник последнее время восстанавливался после от травмы колена. Последний раз он выходил на поле 31 января в матче с Челси (1:1).

На сегодняшней пресс-конференции наставник Красных Юрген Клопп поведал о здоровье вышеперечисленных футболистов.

"Хендерсон и Старридж точно не сыграют против Сити. Фирмино — посмотрим, а Ловрен полностью готов", — сказал Клопп.

В ближайшем матче АПЛ Ливерпуль на выезде будет противостоять Ман Сити.