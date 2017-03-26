Англия

Менеджер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола обдумывает возможность приобретения защитника Валенсии Хосе Гайя.

Главный тренер Горожан Пеп Гвардиола поставил защитника Валенсии Хосе Гайю в верхнюю часть своего списка покупок в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Помешать трансферу игрока в Сити может его цена. Гайя продлил контракт с Летучими мышами летом 2015-го. Клаусула согласно новому договору составляет 50 миллионов евро.

Отметим, что контракт Гайи с Валенсией истекает летом 2020 года.

В текущем сезоне 21-летний центрбек сыграл 22 матча в Ла Лиге.