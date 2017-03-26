Менеджер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола обдумывает возможность приобретения защитника Валенсии Хосе Гайя.
Хосе Гайя, Getty Images
26 марта 2017, 12:23
Главный тренер Горожан Пеп Гвардиола поставил защитника Валенсии Хосе Гайю в верхнюю часть своего списка покупок в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Помешать трансферу игрока в Сити может его цена. Гайя продлил контракт с Летучими мышами летом 2015-го. Клаусула согласно новому договору составляет 50 миллионов евро.
Отметим, что контракт Гайи с Валенсией истекает летом 2020 года.
В текущем сезоне 21-летний центрбек сыграл 22 матча в Ла Лиге.