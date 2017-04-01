Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте прокомментировал слухи, связывающие полузащитника команды Эдена Азара с другими клубами.

Ранее в СМИ появилась информация, что трансфер Азара является приоритетом для Реала в будущее трансферное окно.

Кроме того, ходят слухи, что главный тренер Сливочных Зинедин Зидан лично попросил купить бельгийца у президента клуба Флорентино Переса.

"Это правда? Я не знаю. Я всегда повторяю одну и ту же вещь: сейчас моим игрокам важно сосредоточиться на текущем положении дел и не заглядывать вперед, потому что это очень опасно", — приводит слова Конте официальный сайт Синих.

"Единственное, что я могу сказать, — Эден является игроком Челси. Мы счастливы, что он есть в нашей команде, а он счастлив играть за нас. Я не вижу проблемы в этой ситуации", — добавил наставник.

В текущем сезоне Азар провел за Челси 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.