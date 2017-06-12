Англия

Голкипер Манчестер Сити Джо Харт снова отправиться в аренду.

После прихода в стан Горожан главного тренера Пепа Гвардиолы основной вратарь сборной Англии потерял место в команде.

Прошедший сезон Харт провел в аренде в Италии, выступая за Торино. По завершению сезона Харт вернулся в Ман Сити, но, похоже, снова отправится в аренду в другой клуб.

Как сообщает Sky Sports, вратарем заинтересовался Вест Хэм. Молотобойцы не смогут потянуть зарплату голкипера, потому рассматривают только вариант с арендой.

Отметим, что действующее соглашение 30-летнего Харта с Горожанами рассчитано до лета 2019 года.