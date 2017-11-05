Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает, что полузащитнику Месуту Озилу по силам противостоять грозному Манчестер Сити.

В рамках 11 тура АПЛ "канониры" встретятся с Манчестер Сити, который демонстрирует просто невероятную игру в нынешнем сезоне.

В 10 матчах Премьер-лиги "горожане" забили 35 голов и пропустили всего 6, уверенно возглавляя турнирную таблицу чемпионата Англии.

Тем не менее, на вопрос о том, сможет ли Озил проявить себя в поединке против столь сложного соперника, Венгер ответил достаточно уверенно.

"Я думаю, что да. Каждый большой игрок желает принимать участие в больших играх, а это именно такая игра", — цитирует Арсена The Telegraph.

"В данный момент Озил находится в отличной физической форме. Люди больше говорят об Алексисе Санчесе, но игра Месута для нас будет так же важна".

"Он очень многое привносит в наш стиль игры. Озил – тот человек, который способен создавать голевые моменты", — сказал Венгер.

Поединок между Манчестер Сити и Арсеналом начнется в 16:15 по киевскому времени.

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