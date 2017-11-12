Англия

Полузащитник Челси Эден Азар рад, что выступает в одной команде с защитником Давидом Луисом.

Результаты команды зависят не только от футбольных навыков игроков, но и от той атмосферы, которая царит в раздевалке.

По словам лидера Челси Эдена Азара, в стане "синих" за хорошее настроение отвечает бек Давид Луис.

"Самый веселый парень в Челси — это, однозначно, Давид Луис".

"Он всегда улыбчив и в хорошем расположении духа. Замечательно, когда такие люди есть в раздевалке".

"Он очень забавный парень", — сказал Эден в интервью Sky Sports.

В нынешнем сезоне Луис отыграл 8 матчей в АПЛ, забив 1 гол.

Ранее Давид заявил, что его отсутствие в заявке на матч Премьер-лиги против МЮ связано с предвзятым отношением к нему со стороны главного тренера Челси Антонио Конте.