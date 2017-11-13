Англия

Защитник Ливерпуля Натаниэль Клайн перенес операцию на спине, что вывело его из игры еще как минимум на три месяца.

Последний раз Клайн выходил на поле в товарищеском матче Ливерпуля против Транмир Роверс в июле, когда и получил травму спины.

В сентябре 26-летний правый защитник возобновил легкие тренировки, после чего у него случился рецидив повреждения.

Как сообщает The Independent, в понедельник, 13-го ноября, Клайн перенес операцию и теперь вернется на поле не ранее февраля.

Клайн перешел в Ливерпуль из Саутгемптона летом 2015-го года. В прошлом сезоне он отыграл за команду Юргена Клоппа 37 матчей в Премьер-лиге, в которых отдал две результативные передачи.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.