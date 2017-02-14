Франция

Опорный хавбек парижан Адриен Рабио пока не собирается ставить свою подпись под новым трудовым соглашением со своим клубом.

Напомним, что долгое время Адриен Рабио отсутствовал по причине травмы, полученной в составе сборной Франции еще 15 ноября.

Окончательно оправится от травмы футболист сумел лишь в начале этого года.

Как утверждает французское издание La Figaro, несмотря на то, что сам игрок является одним из основных исполнителей ПСЖ, Рабио не спешит давать согласие на подписание нового трудового договора со своим клубом.

"Честно, сейчас я не хочу об этом думать", — заявил Адриен.

"У меня действующий договор действителен до 2019 года, сейчас проблема заключения нового контракта не является для меня актуальной. Я предпочел бы лучше сосредоточиться на футболе".

"Мы вернемся к этому вопросу в конце текущего сезона. Клуб пытается защитить себя, сохранить как можно больше игроков в составе, и я это понимаю".

"Я знаю, что они рассчитывают на меня, ведь я один из молодых футболистов, на кого будет делаться ставка в будущем", — резюмировал опорный полузащитник ПСЖ.

В текущем сезоне Адриен Рабио принял участие в 17 поединках Лиги 1, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.