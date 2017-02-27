Франция

Новым тренером Бастии стал 47-летний португалец Руи Алмейда.

Вчера Бастия из-за неудовлетворительных результатов отправила в отставку Франсуа Николлини.

Официальный сайт клуба сообщил, что новым тренером команды стал Руи Алмейда. Португалец подписал контракт на 2 с половиной года.

Ранее Руи работал ассистентом тренера в Эшториле, Панатинаикосе, Спортинге Л, Браге и Замалеке, а также главным в парижском Ред Стар.

В штаб Алмейды вошли Габриэль Сантос, Бенуа Тавеньо и Эрве Секли.