Франция

Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини советует молодому полузащитнику ПСЖ Марко Верратти покинуть клуб.

"Марко Верратти – экстраординарный футболист, очень ценю его за это. Думаю, он будет прогрессировать, если покинет ПСЖ и попробует себя в новом клубе.

Считаю, Барселона была бы идеальным местом для Верратти, как и он для Барсы", — цитирует Мальдини Calciomercato.

Напомним, ранее сам футболист в одном из своих интервью заявил о том, что хочет покинуть ПСЖ. о своем желании Верратти сообщил спортивному директору парижского клуба Антеро Энрике.