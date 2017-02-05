Айнтрахт Ф – Дармштадт 2:0
Голы: Хасебе, 74 (с пенальти), Ребич, 84

Айнтрахт: Градецки — Чендлер, Абрахам,Вальехо, Очипка — Хасебе, Маскарель (Безушков, 88)—Гачинович (Баркок, 85), Ребич— Хргота (Тарашай, 75), Майер

Дармштадт: Эссер — Федецкий, Милошевич, Сулу, Холланд —  Гондорф, Нимайер (Алтынтоп, 79) — Сэм (Сиригу, 62), Розенталь, Хеллер — Бойд (Чолак, 68)

Предупреждения: Гачинович, Баркок – Хеллер, Нимайер, Милошевич, Сулу