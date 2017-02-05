В матче 19-го тура текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги франкфуртский Айнтрахт дома одолел команду защитника сборной Украины Артема Федецкого.
bundesliga.com
05 февраля 2017, 20:35
Айнтрахт Ф – Дармштадт 2:0
Голы: Хасебе, 74 (с пенальти), Ребич, 84
Айнтрахт: Градецки — Чендлер, Абрахам,Вальехо, Очипка — Хасебе, Маскарель (Безушков, 88)—Гачинович (Баркок, 85), Ребич— Хргота (Тарашай, 75), Майер
Дармштадт: Эссер — Федецкий, Милошевич, Сулу, Холланд — Гондорф, Нимайер (Алтынтоп, 79) — Сэм (Сиригу, 62), Розенталь, Хеллер — Бойд (Чолак, 68)
Предупреждения: Гачинович, Баркок – Хеллер, Нимайер, Милошевич, Сулу