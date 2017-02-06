Главный тренер Баварии Карло Анчелотти считает, что заявление вингера Дугласа Косты о возможном уходе из Мюнхена — это попытки агента игрока накалить ситуацию.
Дуглас Коста, fcbayern.com
06 февраля 2017, 17:44
Недавно Дуглас Коста признался, что он может покинуть Баварию в конце сезона.
Впрочем, главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти уверен, что это – не более, чем происки агента.
"Я не читал то интервью, но я регулярно разговариваю с Дугласом. Его все устраивает в Баварии", — заявил Анчелотти.
"Когда речь заходит о счастье или грусти игрока, то возможно это просто агент пытается создать давление на клуб".
"Я нахожусь в непосредственном контакте с Костой. Он вовлечен в жизнь команды и это действительно важно для меня. Так что думаю, интервью исходит скорее от агента, чем от игрока".
Коста не пропустил ни одного матча Баварии с тех пор, как вернулся после травмы подколенного сухожилия – с 19 октября.
В нынешнем сезоне на счету Дугласа 4 гола и 4 ассиста во всех турнирах.