Германия

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти считает, что заявление вингера Дугласа Косты о возможном уходе из Мюнхена — это попытки агента игрока накалить ситуацию.

Недавно Дуглас Коста признался, что он может покинуть Баварию в конце сезона.

Впрочем, главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти уверен, что это – не более, чем происки агента.

"Я не читал то интервью, но я регулярно разговариваю с Дугласом. Его все устраивает в Баварии", — заявил Анчелотти.

"Когда речь заходит о счастье или грусти игрока, то возможно это просто агент пытается создать давление на клуб".

"Я нахожусь в непосредственном контакте с Костой. Он вовлечен в жизнь команды и это действительно важно для меня. Так что думаю, интервью исходит скорее от агента, чем от игрока".

Коста не пропустил ни одного матча Баварии с тех пор, как вернулся после травмы подколенного сухожилия – с 19 октября.

В нынешнем сезоне на счету Дугласа 4 гола и 4 ассиста во всех турнирах.