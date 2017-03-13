Германия

Полузащитник Баварии Франк Рибери прокомментировал игру форварда Роберта Левандовски.

Хавбек мюнхенского клуба Франк Рибери рассыпался в комплиментах нападающему Роберту Левандовски.

"Левандовски – просто сумасшедший. Он заслуживает того, чтобы его называли футболистом мирового уровня. Левандовски сильнее всех форвардов, которых я видел в Баварии. Здесь были очень сильные игроки – Лука Тони, Марио Гомес, Мирослав Клозе. Левандовски лучше этих футболистов", — цитирует Рибери Bild.

Польский нападающий сыграл за Баварию 136 матчей и забил 100 голов. Роберт защищает цвета мюнхенцев с июля 2014 года.