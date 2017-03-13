Полузащитник Баварии Франк Рибери прокомментировал игру форварда Роберта Левандовски.
Франк Рибери и Роберт Левандовски, Getty Images
13 марта 2017, 13:02
Хавбек мюнхенского клуба Франк Рибери рассыпался в комплиментах нападающему Роберту Левандовски.
"Левандовски – просто сумасшедший. Он заслуживает того, чтобы его называли футболистом мирового уровня. Левандовски сильнее всех форвардов, которых я видел в Баварии. Здесь были очень сильные игроки – Лука Тони, Марио Гомес, Мирослав Клозе. Левандовски лучше этих футболистов", — цитирует Рибери Bild.
Польский нападающий сыграл за Баварию 136 матчей и забил 100 голов. Роберт защищает цвета мюнхенцев с июля 2014 года.