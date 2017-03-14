Руководство Баварии видит большие перспективы в Джошуа Киммихе.
В Баварии не хотят отпускать Киммиха, Getty Images
14 марта 2017, 16:25
Защитник Баварии Джошуа Киммих вызвал интерес со стороны Манчестер Сити, но мюнхенский клуб дал понять, что у него долгосрочные планы на 22-летнего игрока.
Игрок начал регулярно играть под руководством Хосепа Гвардиолы, однако с приходом Карло Анчелотти стал реже попадать в состав. Тем не менее, в клубе строят большие планы на футболиста.
"Мы имеем большие планы на него в будущем. Он будет преемником Филиппа Лама", — сказал Карл-Хайнц Руммениге.
"Со следующего сезона он будет получать все больше и больше минут. Таков план Карло Анчелотти", — добавил генеральный директор Баварии.