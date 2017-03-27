Германия

Барселоне и другим желающим заполучить хавбека Баварии Тиаго Алькантару, придется расстаться с солидной суммой денег.

Барселона желает усилить летом центр поля. Одним из кандидатов на переход в Барселону СМИ называли полузащитника Баварии Тиаго Алькантару. Испанец является воспитанником Барселоны. В 2013 году Тиаго перешел в Баварию именно из стана "сине-гранатовых".

Издание Sport.es уверяет, что Бавария повесила на Алькантару ценник в 90 млн евро и не желает даже вести переговоры о возможном снижении суммы.

Сообщается, что Алькантара сейчас ведет переговоры по продлению контракта с Баварией и именно вокруг испанца боссы мюнхенцев намерены строить команду.

В нынешней кампании Тиаго сыграл 21 матч в Бундеслиге, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.