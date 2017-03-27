Германия

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что полузащитнику Дугласу Косте не понадобится операция на колене.

Коста пропустил матч против менхенгладбахской Боруссии из-за проблемы с коленом, которую главный тренер Баварии Карло Анчелотти назвал "незначительной".

Тем не менее, из-за этого повреждения Коста был вынужден пропустить и матчи сборной Бразилии против Уругвая и Парагвая.

Немецкий телеканал Sport1 даже предполагал, что Косте может понадобиться хирургическое вмешательство, но сам Коста позже опроверг эту информацию.

Сейчас же слова Косты подтвердил и Румменигге, сказав: "Вариант с операцией не рассматривается и никогда не рассматривался".

"Врачи говорят, что игрок в порядке. Восстановление проходит настолько хорошо, что он вернется на поле в ближайшее время".

Также Румменигге добавил, что Коста вряд ли сыграет в ближайшем матче Бундеслиги против Аугсбурга, но должен быть готовым вернуться в игру после Баварского дерби.