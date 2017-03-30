Германия

Полузащитник Дармштадта Денис Олейник прокомментировал свое перебывание в немецком клубе.

Хавбек Дармштадта Денис Олейник рассказал, что набрал оптимальные кондиции и какие задачи перед собой ставит.

"Я чувствую себя хорошо. Уже недели две тренируюсь в общей группе. Отыграл в товарищеском матче тайм. С каждым днем все лучше и лучше себя чувствую. Много пропустил, еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции", — заявил Олейник в интервью Футбол News.

"Рассчитывает ли на меня тренер Дармштадта в ближайшей игре против Лейпцига? Сложно говорить. Пока мы с тренером на тему этого матча не общались. Я прекрасно понимаю, что пропустил 3,5 месяца, и это немаленький срок, поэтому я не думаю, что тренер на меня уже рассчитывает. Как я понял, он на меня рассчитывает в конце чемпионата. Я все для этого делаю, чтобы поскорее вернуться на поле в официальных играх. Я полностью отдаюсь на тренировках и то, что могу на сегодняшний день, делаю. Наставник каждый день видит меня в тренировочном процессе и, когда я буду готов, даст шанс".

"Тренер постоянно старается поддерживать позитивное настроение. Несмотря на то, что мы на последнем месте, атмосфера в команде хорошая. Каждый игрок понимает, что каждая игра сейчас – на вес золота, поэтому все все отдают".

Отметим, что украинский полузащитник немецкого Дармштадта Денис Олейник отметился голом в товарищеском матче своей команды.