Италия

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис заявил о том, что нападающий команды Маноло Габбьядини не вписывается в построения главного тренера команды Маурицио Сарри.

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис подтвердил информацию о том, что 25-летний центрфорвард команды переберется в другой клуб уже этой зимой. Партенопеи нашли замену в лице нападающего Дженоа Леонардо Паволетти, медосмотр которого назначен на 28-е декабря.

Наполи повесил ценник на Габбьядини — 25 миллионов евро. В списке претендентов на форварда Вольфсбург, Эвертон и Сток Сити.

"Продаем Маноло не потому, что он не был в состоянии показать себя, а потому, что от него требовались другие вещи, чем то, к чему он привык", — заявил де Лаурентис в интервью Radio Kiss Kiss.

"Габбьядини забивал много мячей за Самдорию, а потом и при Бенитесе в нашей команде. После прихода Сарри мы поменяли систему игры".

"Думал, что его выступления в первом сезоне были связаны с физическими проблемами, но ошибся. Он элементарно не подходит под стиль игры Сарри. Тренер не может позволить себя терять очки ради того, чтобы совершенствовался один футболист".

Габбьядини выступает за Наполи с января 2015-го, когда за 12,5 миллионов евро пришел из Сампы. В текущем сезоне на счету нападающего три мяча в 17-ти встречах.