Италия

Нападающий Милана Карлос Бакка может отправиться в китайский Тяньцзинь Сунцзян нынешней зимой.

Ранее Тяньцзинь пытался заполучить нападающего Челси Диего Косту и его коллегу из Фиорентины Николу Калинича. Однако эти попытки не увенчались успехом.

Football Italia сообщает, что теперь китайцы вновь переключили внимание на Бакку. По информации Leggo, Милан потребует за Карлоса как минимум 25 млн евро.

На выходных Бакка бурно отреагировал на свою замену в матче против Сампдории (0:1), однако потом заверил, что у него "нет проблем" с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.

Ранее интерес к Карлосу приписывали Севилье, Вест Хэму и ПСЖ.